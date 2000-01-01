Мусульмане подожгли старейшую церковь в Германии

Власти Германии продолжают политику замалчивания всего, что происходит с исламскими беженцами в стране.
Так, по открывшейся информации, во время празднования Нового Года в немецком городе Дортмунд толпа исламистов кричала "Аллаху Акбар", закидывала полицейских петардами, а после подожгла старейшую церковь Германии, находящуюся в этом городе.
В результате инцидента пострадало более 20 представителей правопорядка, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
Однако даже этот факт не стал бы достояние гласности если бы не случайное видео, опубликованное в YouTube и получившее широкую огласку.
На данный момент в Германии все больше и больше слышны голоса недовольных политикой, проводимой Ангелой Меркель, что, к слову, не мешает ей продолжать принимать беженцев, постоянно увеличивая квоты на приём.