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Мусульмане подожгли старейшую церковь в Германии 05.01 07:38   MIGnews.com

Мусульмане подожгли старейшую церковь в Германии

Власти Германии продолжают политику замалчивания всего, что происходит с исламскими беженцами в стране.

Так, по открывшейся информации, во время празднования Нового Года в немецком городе Дортмунд толпа исламистов кричала "Аллаху Акбар", закидывала полицейских петардами, а после подожгла старейшую церковь Германии, находящуюся в этом городе.

В результате инцидента пострадало более 20 представителей правопорядка, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Однако даже этот факт не стал бы достояние гласности если бы не случайное видео, опубликованное в YouTube и получившее широкую огласку.

На данный момент в Германии все больше и больше слышны голоса недовольных политикой, проводимой Ангелой Меркель, что, к слову, не мешает ей продолжать принимать беженцев, постоянно увеличивая квоты на приём.
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