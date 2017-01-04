05.01 07:08 MIGnews.com

В Бруклине сошел с рельсов поезд, более 100 раненых

LATEST: At least 76 people injured in LIRR commuter train derailment in Brooklyn, NY. https://t.co/H6hX5VFI9G pic.twitter.com/ZmA9A5koAE — ABC News (@ABC) January 4, 2017

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Пригородный поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, в районе Бруклина.В результате инцидента ранены более 100 человек. Никто не получил ранений, угрожающих жизни. 11 человек эвакуированы в госпиталь.Поезд, шедший из Квинс в Фар Роквэй, не остановился на тупике, и на низкой скорости сошел с рельс.В поезде находились 430 пассажиров. Два передних вагона поезда сильно повреждены. Также повреждена инфраструктура станции.