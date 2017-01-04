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В Бруклине сошел с рельсов поезд, более 100 раненых 05.01 07:08   MIGnews.com

В Бруклине сошел с рельсов поезд, более 100 раненых

Пригородный поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, в районе Бруклина.

В результате инцидента ранены более 100 человек. Никто не получил ранений, угрожающих жизни. 11 человек эвакуированы в госпиталь.




Поезд, шедший из Квинс в Фар Роквэй, не остановился на тупике, и на низкой скорости сошел с рельс.

В поезде находились 430 пассажиров. Два передних вагона поезда сильно повреждены. Также повреждена инфраструктура станции.
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