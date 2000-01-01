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05.01 20:58   MIGnews.com

МВД не признает венесуэльцев, прошедших гиюр, евреями

Министерство внутренних дел Израиля отказало в праве репатриироваться в Еврейское государство девяти венесуэльцам, которые в 2014 году совершили гиюр и обратились в иудаизм.

В ведомстве утверждают, что несмотря на то, что эта процедура проходила под эгидой консервативного раввинского суда, участие несостоявшихся репатриантов в общественной жизни еврейской общины было недостаточным для смены гражданства.

Однако дело заключается в том, что они не могли участвовать в жизни общины, так как там, откуда они прибыли – а именно, небольшой сельской городок Маракай – евреев попросту нет. А общиной может считаться лишь то еврейское сообщество, в котором присутствует хотя бы один раввин и одна синагога.

Репатриантам из Венесуэлы пришлось проходить гиюр в соседнем городке, который находится в часе езды от их дома. На изучение практических и теоретических основ иудаизма у них ушло три года. Спустя полгода переписки с Еврейским агентством и МВД Израиля их уведомили, что их запросы о репатриации были отклонены, что было встречено неодобрительно даже среди харедим, несмотря на многочисленные разногласия между евреями-консерваторами и ортодоксами.

Судьбу девяти венесуэльцев, пожелавших связать свою судьбу с Израилем, отстаивает директор консервативного движения Раввинской ассамблеи Израиля раввин Энди Сакс. По его словам, он обращался за помощью к премьер-министру Нетаниягу, но его проигнорировали.

В ноябре раввин Хуан Мехия подтвердил, что лично распорядился сделать незадачливых репатриантов членами еврейской общины Венесуэлы. Учитывая тяжелую социальную ситуацию в стране, он называет их репатриацию вопросом жизни и смерти.
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