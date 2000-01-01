Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






05.01 20:37   MIGnews.com

"Угрозы судившим Азарию - угроза демократии Израиля"

Президент Верховного суда Израиля Мириам Наор вмешалась в конфликт, разделивший пополам Израиль – "хевронское дело", в ходе которого сержанта израильской армии Эльора Азарию признали виновным в непредумышленном убийстве арабского террориста в марте 2016 года.

Отметив, что больше не может находиться в стороне от "беспрецедентных атак и угроз" судьям военного трибунала, она назвала нападки на них "угрозой верховенству права и демократии".

"Мы решительно осуждаем вопиющие нападки, свидетелями которых мы стали и которым не может быть места в цивилизованном обществе. Безусловно, критика вердикта вполне законна, но то, что происходит сейчас, пересекает все границы законности и представляет собой угрозу верховенству закона и демократии", - гласит текст опубликованного ее канцелярией заявления.

Согласно мониторинговой группе "Виго" за последние сутки в интернете были опубликованы около 8 тысяч сообщений с угрозами применить насилие из-за вердикта по делу Азарии. Приговор с мерой наказания состоится на следующей неделе.

На этом фоне были значительно усилены меры безопасности судей, вынесших приговор "хевронскому солдату" - Майи Хеллер, полковника Кармеля Вахаби и подполковника Ярона Ситбо. В связи с этим 4 января были арестованы два израильтянина, которые призывали напасть на судью Хеллер, но уже на следующий день при условии воздержаться от использования соцсетей и держаться подальше от судьи Хеллер их перевели под домашний арест.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:58
МВД не признает венесуэльцев, прошедших гиюр, евреями
19:57
Управлять умным домом можно будет из любого его уголка
19:30
Израиль выпускает на свободу пособника ХАМАСа в ООН
19:03
Названа страна-рай для пенсионеров
18:23
Депутата Гаттаса освободили из-под домашнего ареста
17:51
Моссад открыл вакансию шпионки
17:22
Лапид: Израилю нужна стратегия по предотвращению нападок
17:04
Астрономы определили источник "инопланетных сигналов"
16:51
Турция готова пересмотреть размещение ВВС коалиции
16:46
В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв  
16:27
Палестинцы: Солдаты ЦАХАЛа обстреляли замминистра
15:36
Macy's закроет 68 магазинов, сократив 10 тыс. человек
15:25
Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между РФ и США
15:00
Американский сенатор: Трамп не видит угрозы со стороны РФ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus