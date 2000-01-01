"Угрозы судившим Азарию - угроза демократии Израиля"

Президент Верховного суда Израиля Мириам Наор вмешалась в конфликт, разделивший пополам Израиль – "хевронское дело", в ходе которого сержанта израильской армии Эльора Азарию признали виновным в непредумышленном убийстве арабского террориста в марте 2016 года.
Отметив, что больше не может находиться в стороне от "беспрецедентных атак и угроз" судьям военного трибунала, она назвала нападки на них "угрозой верховенству права и демократии".
"Мы решительно осуждаем вопиющие нападки, свидетелями которых мы стали и которым не может быть места в цивилизованном обществе. Безусловно, критика вердикта вполне законна, но то, что происходит сейчас, пересекает все границы законности и представляет собой угрозу верховенству закона и демократии", - гласит текст опубликованного ее канцелярией заявления.
Согласно мониторинговой группе "Виго" за последние сутки в интернете были опубликованы около 8 тысяч сообщений с угрозами применить насилие из-за вердикта по делу Азарии. Приговор с мерой наказания состоится на следующей неделе.
На этом фоне были значительно усилены меры безопасности судей, вынесших приговор "хевронскому солдату" - Майи Хеллер, полковника Кармеля Вахаби и подполковника Ярона Ситбо. В связи с этим 4 января были арестованы два израильтянина, которые призывали напасть на судью Хеллер, но уже на следующий день при условии воздержаться от использования соцсетей и держаться подальше от судьи Хеллер их перевели под домашний арест.