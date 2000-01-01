Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Моссад открыл вакансию шпионки 05.01 17:51   MIGnews.com

Моссад открыл вакансию шпионки

Впервые с момента своего основания в 1949 году одно из самых именитых секретных агентств в мире – а именно, израильский "Моссад" – инициировало кампанию по набору в свои ряды представительниц слабого пола.

В объявлениях о приеме на работу шпионок ("Разыскиваются сильные женщины"), которые были опубликованы как на сайте агентства, так и в израильской прессе, сказано, что в "Моссад" требуются оперативные сотрудницы с "особыми чертами характера", а тем, кого заинтересовала вакансия, стоит обратиться в разведывательный, кадровый или технологический отдел агентства.

"Нам неважно, что ты сделала. Нам важно, кто ты!" – сказано в объявлении секретной организации.

Как известно, женщины играют не последнюю роль в операциях "Моссада". Вспомнить хотя бы, как агент "Синди" завлекла израильского ядерщика Мордехая Вануну из Лондона в Рим, где он был схвачен, доставлен в Израиль и предан в руки правосудия за "слив" данных о ядерном объекте в Димоне.

По официальным данным, "Моссад" на 40% состоит из женщин, они же занимают и 24% высокоранговых должностей. И в то время, как женщинам редко удается добиться руководящих мест в других разведывательных организациях и агентствах безопасности, в "Моссаде" как минимум три подразделения возглавляют представительницы прекрасного пола, включая замдиректора агентства Ализу Маген.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:22
Лапид: Израилю нужна стратегия по предотвращению нападок
17:04
Астрономы определили источник "инопланетных сигналов"
16:51
Турция готова пересмотреть размещение ВВС коалиции
16:46
В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв  
16:27
Палестинцы: Солдаты ЦАХАЛа обстреляли замминистра
15:36
Macy's закроет 68 магазинов, сократив 10 тыс. человек
15:25
Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между РФ и США
15:00
Американский сенатор: Трамп не видит угрозы со стороны РФ
14:31
ОАЭ: перенос посольства в Иерусалим породит землетрясение
14:08
Приговор Азарии вызовет мятеж в его бригаде
13:40
Власти Турции узнали, с кем связан стрелок из клуба
13:37
Иран нервничает
13:20
Смотрим что хотим, когда хотим и где хотим
12:50
Жителям Германии посоветовали учиться ходьбе у пингвинов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus