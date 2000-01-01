05.01 17:51 MIGnews.com

Моссад открыл вакансию шпионки

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Впервые с момента своего основания в 1949 году одно из самых именитых секретных агентств в мире – а именно, израильский "Моссад" – инициировало кампанию по набору в свои ряды представительниц слабого пола.В объявлениях о приеме на работу шпионок ("Разыскиваются сильные женщины"), которые были опубликованы как на сайте агентства, так и в израильской прессе, сказано, что в "Моссад" требуются оперативные сотрудницы с "особыми чертами характера", а тем, кого заинтересовала вакансия, стоит обратиться в разведывательный, кадровый или технологический отдел агентства."Нам неважно, что ты сделала. Нам важно, кто ты!" – сказано в объявлении секретной организации.Как известно, женщины играют не последнюю роль в операциях "Моссада". Вспомнить хотя бы, как агент "Синди" завлекла израильского ядерщика Мордехая Вануну из Лондона в Рим, где он был схвачен, доставлен в Израиль и предан в руки правосудия за "слив" данных о ядерном объекте в Димоне.По официальным данным, "Моссад" на 40% состоит из женщин, они же занимают и 24% высокоранговых должностей. И в то время, как женщинам редко удается добиться руководящих мест в других разведывательных организациях и агентствах безопасности, в "Моссаде" как минимум три подразделения возглавляют представительницы прекрасного пола, включая замдиректора агентства Ализу Маген.