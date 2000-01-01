05.01 22:08 MIGnews.com

Хакеры взломали Бильдербергский Клуб

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Хакерский коллектив Anonymous взломал сайт так называемого Билдербергского Клуба, в рамках которого с 1954 года проводятся тайные встречи высших политических лидеров и бизнес-элиты с 1954 года.На сайте Билдербергского Клуба было помещено сообщение следующего содержания: “Дорогие члены Билдерберга, отныне каждый из вас имеет в своем распоряжении один год для того, чтобы работать на благо людей, а не самих себя. Каждая тема, которую вы обсуждаете на своих сверхсекретных встречах отныне должна служить на пользу всем народам Земли, а не группе людей X или группе людей Y. В противном случае, мы вас найдем и взломаем”.Заседания клуба проходят по особым приглашениям, не афишируются, даты их созыва в печати не оглашаются. Организацию совещаний и безопасность участников обеспечивает та страна, на территории которой собираются билдербергеры — так их стали именовать по названию отеля «Билдерберг» в голландском городе Остербеке, где в мае 1954 года состоялось первое заседание клуба. Любая встреча билдербергеров, несмотря на полную секретность, вызывает большой интерес мировой общественности. Невозможно скрыть приезд в одно место большого количества известных людей, среди которых — президенты, короли, принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, банкиры, руководители крупнейших корпораций. Тем более, что каждый из них приезжает с целой свитой секретарей, поваров, официантов, телефонистов и телохранителей. Штаб-квартира Билдербергского клуба находится в Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги. Тем не менее, о прошедшем заседании клуба широкой публике становится известно только после его завершения.На встречи не допускаются посторонние, отсутствует пресса. Отчёты о проведённых встречах, обсуждаемых вопросах и принятых решениях не публикуются. На собраниях группы запрещено вести видео- и аудиозапись; запрещено делать заявления для прессы и разглашать содержание дискуссий, происходящих на этих встречах.В столкновениях участвуют до 300 демонстрантов.