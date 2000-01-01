06.01 00:12 MIGnews.com
Китай: мальчик утонул в бассейне, пока его мать писала смс
Четырехлетний мальчик утонул, пока его мама писала СМС, стоя рядом. Трагедия произошла в одном из китайских аквапарков, сообщает Mirror.
Несмотря на то, что женщина находилась в нескольких шагах от сына, она не заметила, как тот погиб. Жуткий инцидент зафиксировали камеры наблюдения.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как мать стоит в бассейне и набирает СМС, а ее сын в это время барахтается, погружаясь под воду. В каком городе произошла трагедия, неизвестно.
Не сообщается также, почему на ребенке не было спасательного жилета, и где во время инцидента были спасатели бассейна.
Власти КНР расследуют обстоятельства трагедии.
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