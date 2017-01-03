06.01 01:33 MIGnews.com

Жестокость полицейского потрясла Америку

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В Америке расследуют инцидент в школе в городе Ролесвилль, Северная Карлина.Офицер полиции Рубен де Лос Сантос был снят на камеру смартфона в тот момент, когда поднимает над головой 15-летнюю ученицу, швыряет ее на пол, и затем вывалакивает из школьного кафетерия.Лос Сантос работает охранником в школе, в которой учится 2200 человек с 2013 года. Полицейского отправили в оплачиваемый отпуск до окончания расследования.По первоначальной информации, в кафетерии школы началась драка между двумя ученицами. Сестра одной из них, Джасмин дарвин, попыталась разнять дерущихся. В этот момент появился Лос Сантос, мотивы действий которого пока не ясны. Сантос был оснащен собственной камерой, которая должна была работать во время инцидента, но эта запись пока не опубликована.