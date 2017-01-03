Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






06.01 01:33   MIGnews.com

Жестокость полицейского потрясла Америку

В Америке расследуют инцидент в школе в городе Ролесвилль, Северная Карлина.




Офицер полиции Рубен де Лос Сантос был снят на камеру смартфона в тот момент, когда поднимает над головой 15-летнюю ученицу, швыряет ее на пол, и затем вывалакивает из школьного кафетерия.

Лос Сантос работает охранником в школе, в которой учится 2200 человек с 2013 года. Полицейского отправили в оплачиваемый отпуск до окончания расследования.

По первоначальной информации, в кафетерии школы началась драка между двумя ученицами. Сестра одной из них, Джасмин дарвин, попыталась разнять дерущихся. В этот момент появился Лос Сантос, мотивы действий которого пока не ясны. Сантос был оснащен собственной камерой, которая должна была работать во время инцидента, но эта запись пока не опубликована.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:12
Китай: мальчик утонул в бассейне, пока его мать писала смс  
23:04
СМИ: Тиллерсон решит вопросы США и России
22:08
Хакеры взломали Бильдербергский Клуб
21:44
Полиция допрашивает Нетаниягу второй раз за неделю
20:58
МВД не признает венесуэльцев, прошедших гиюр, евреями
19:57
Управлять умным домом можно будет из любого его уголка
19:30
Израиль выпускает на свободу пособника ХАМАСа в ООН
19:03
Названа страна-рай для пенсионеров
18:23
Депутата Гаттаса освободили из-под домашнего ареста
17:51
Моссад открыл вакансию шпионки
17:22
Лапид: Израилю нужна стратегия по предотвращению нападок
17:04
Астрономы определили источник "инопланетных сигналов"
16:51
Турция готова пересмотреть размещение ВВС коалиции
16:46
В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus