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Власти Турции узнали, с кем связан стрелок из клуба | Фото: Thinkstock05.01 13:40   MIGnews.com

Власти Турции узнали, с кем связан стрелок из клуба

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак рассказал, что правоохранители установили, что боевик, устроивший расправу в новогоднюю ночь в одном из клубов в Стамбуле, вероятнее всего, по национальности уйгур, пишет Reuters.

Теракт произошел в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом террорист ворвался в ночной клуб, где находились более 700 человек. В результате нападения погибли 36 человек. Было опубликовано видео с предполагаемым исполнителем теракта, а позже турецкие правоохранители сообщили, что установили личность преступника.

Как рассказал Кайнак, вероятнее всего, боевик покинул страну, но у Анкары есть сведения о том, где он может скрываться. Сейчас поиск террориста продолжается. Также не исключено, что у него могли быть помощники со стороны.
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