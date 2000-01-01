05.01 13:40 MIGnews.com

Власти Турции узнали, с кем связан стрелок из клуба

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Вице-премьер Турции Вейси Кайнак рассказал, что правоохранители установили, что боевик, устроивший расправу в новогоднюю ночь в одном из клубов в Стамбуле, вероятнее всего, по национальности уйгур, пишет Reuters.Теракт произошел в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом террорист ворвался в ночной клуб, где находились более 700 человек. В результате нападения погибли 36 человек. Было опубликовано видео с предполагаемым исполнителем теракта, а позже турецкие правоохранители сообщили, что установили личность преступника.Как рассказал Кайнак, вероятнее всего, боевик покинул страну, но у Анкары есть сведения о том, где он может скрываться. Сейчас поиск террориста продолжается. Также не исключено, что у него могли быть помощники со стороны.