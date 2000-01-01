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Flickr.com 05.01 12:10   MIGnews.com

В Канаде столкнулись два пассажирских самолета

Западные СМИ сообщают, что в международном аэропорту канадского города Торонто у терминала столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС.

Сообщается, что во время руления от терминала самолет, который должен был вылететь в Лахор, задел другой лайнер, припаркованный у терминала. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, второй самолет был пуст.

Кстати, вылет этого рейса переносили уже дважды, еще до аварии. Сейчас пассажирам предложили воспользоваться другими самолетами, которые следуют в Пакистан.
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