04.11 16:15 MIGnews.com
Пираты похитили 9 моряков у берегов Бенина
Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita. Корабль принадлежит компании JJ Ugland. Было похищено похитили 9 человек.
Пираты напали в субботу утром у берегов города Котону, пока судно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна, пишет GulfNews
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Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за ситуацией.
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