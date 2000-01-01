Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пираты похитили 9 моряков у берегов Бенина 04.11 16:15   MIGnews.com

Пираты похитили 9 моряков у берегов Бенина

Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita. Корабль принадлежит компании JJ Ugland. Было похищено похитили 9 человек.

Пираты напали в субботу утром у берегов города Котону, пока судно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна, пишет GulfNews.

Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за ситуацией.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Средняя зарплата в Израиле продолжает расти
17:10
Кац: Иран виновен в убийстве иракских демонстрантов
16:51
Зачем палестинские бизнесмены едут в Россию
15:47
Европа поддержала Израиль: обстрелы нужно прекратить
15:16
В ФРГ в этом году ожидают меньшее количество беженцев
14:54
Россиянин из ФРГ продавал реактивы для производства ракет
14:37
Прорыв в газовом контракте Египет-Израиль
14:06
Бывшая жена обвиняемого в убийстве в Эшколь: я не удивлена
13:55
Турция: боевиков отправят "по домам"
13:30
IAG потратит миллиард на покупку еще одной авиакомпании
13:17
Подозреваемый в убийстве в Эшколь — знаменитый врач
13:07
Офицер МАГАВ выстрелил в спину палестинцу: начато следствие
12:36
Медики рассказали, как быстро избавиться от мигрени
12:05
В Индии прогремел мощный взрыв на рынке: первые подробности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus