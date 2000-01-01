04.11 09:59 MIGnews.com

В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек

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Со времени революции 1979 года власти Ирана казнили 15 тысяч человек за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ.Об этом в эфире местного радио Farda рассказал пресс-секретарь Корпуса стражей иранской революции Джалил Мохебби.Соответствующие данные Мохебби обнародовал на презентации, на которой присутствовал генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси.В свою очередь представитель судей Парвиз Эсмаейли заявил, что соответствующая цифра "неточна" и требует дополнительного уточнения.