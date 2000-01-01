04.11 09:59 MIGnews.com
В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек
Со времени революции 1979 года власти Ирана казнили 15 тысяч человек за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ.
Об этом в эфире местного радио Farda рассказал пресс-секретарь Корпуса стражей иранской революции Джалил Мохебби.
Соответствующие данные Мохебби обнародовал на презентации, на которой присутствовал генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси.
В свою очередь представитель судей Парвиз Эсмаейли заявил, что соответствующая цифра "неточна" и требует дополнительного уточнения.
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