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В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек | Фото:04.11 09:59   MIGnews.com

В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек

Со времени революции 1979 года власти Ирана казнили 15 тысяч человек за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ.

Об этом в эфире местного радио Farda рассказал пресс-секретарь Корпуса стражей иранской революции Джалил Мохебби.

Соответствующие данные Мохебби обнародовал на презентации, на которой присутствовал генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси.

В свою очередь представитель судей Парвиз Эсмаейли заявил, что соответствующая цифра "неточна" и требует дополнительного уточнения.


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