04.11 09:02 MIGnews.com

Новое дело о коррупции: арест мэров и директоров корпораций

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Подразделение по борьбе с коррупцией Лахав 433 сообщило о новом крупном деле о коррупции в местных органах власти.Лахав 433 на протяжении нескольких месяцев вел секретное расследование. Сегодня оно перешло в открытую фазу - в районе Ха Шарон арестованы 19 человек.Среди арестованных - два мэра городов, директора государственных компаний, строительный подрядчик и адвокат.Арестованные доставлены в офис 433 в Лоде. Их подозревают в том, что они расставляли на влиятельные посты в местных администрациях своих людей с целью получения дальнейших выгод. Подозреваемым будут предъявлены обвинения во взяточничестве. мошенничестве, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.Операция проводится совместно подразделением Лахав 433, прокуратурой центрального округа и управлением налогообложения.