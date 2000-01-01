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Новое дело о коррупции: арест мэров и директоров корпораций 04.11 09:02   MIGnews.com

Новое дело о коррупции: арест мэров и директоров корпораций

Подразделение по борьбе с коррупцией Лахав 433 сообщило о новом крупном деле о коррупции в местных органах власти.

Лахав 433 на протяжении нескольких месяцев вел секретное расследование. Сегодня оно перешло в открытую фазу - в районе Ха Шарон арестованы 19 человек.

Среди арестованных - два мэра городов, директора государственных компаний, строительный подрядчик и адвокат.

Арестованные доставлены в офис 433 в Лоде. Их подозревают в том, что они расставляли на влиятельные посты в местных администрациях своих людей с целью получения дальнейших выгод. Подозреваемым будут предъявлены обвинения во взяточничестве. мошенничестве, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

Операция проводится совместно подразделением Лахав 433, прокуратурой центрального округа и управлением налогообложения. 


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