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В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана 04.11 08:52   MIGnews.com

В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана

Десятки участники акций протестов в Ираке напали на расположенное в священном для шиитов городе Кербела консульство Ирана. По словам очевидцев, протестующие сняли со здания иранский флаг и заменили его на иракский.

Правоохранители были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни и поджигавших припаркованные возле здания дипломатического учреждения автомобили. Об этом сообщает Aljazeera.

Протесты направлены против сложившейся после войны политической системы и государственной элиты, которую иракцы обвиняют в разграблении страны, в то время как население беднеет.

Антиправительственные протесты в Кербеле, Багдаде и городах на юге Ирака нередко приводят к ожесточенным столкновениям, в ходе которых правоохранители открывают огонь, а протестующие поджигают правительственные здания и штаб-квартиру поддерживаемых Ираном ополченцев.


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