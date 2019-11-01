В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана

Десятки участники акций протестов в Ираке напали на расположенное в священном для шиитов городе Кербела консульство Ирана. По словам очевидцев, протестующие сняли со здания иранский флаг и заменили его на иракский.
Правоохранители были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни и поджигавших припаркованные возле здания дипломатического учреждения автомобили. Об этом сообщает Aljazeera.
Протесты направлены против сложившейся после войны политической системы и государственной элиты, которую иракцы обвиняют в разграблении страны, в то время как население беднеет.
Антиправительственные протесты в Кербеле, Багдаде и городах на юге Ирака нередко приводят к ожесточенным столкновениям, в ходе которых правоохранители открывают огонь, а протестующие поджигают правительственные здания и штаб-квартиру поддерживаемых Ираном ополченцев.