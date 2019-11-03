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Шок в Эшколь: в убийстве учительницы подозревают мужа 04.11 06:43   MIGnews.com

Шок в Эшколь: в убийстве учительницы подозревают мужа

В Эшколь в собственном дому было обнаружено тело 70-летней учительницы музыки. Она была застрелена.

По данным полиции, женщине несколько раз выстрелили в голову.

Полиция подозревает в убийстве ее мужа - врача. ему  - 67 лет. Муж окончил с отличием университет в Израиле и после этого продолжительное время работал в Соединенных Штатах Америки.

Полиция предполагает, что муж находился “под воздействием таблеток”. На момент убийства соседи думали, что звуки стрельбы раздаются со стороны египетской границы, где иногда случаются перестрелки с контрабандистами.

Жена , несколько лет назад вышедшая на пенсию, инициировала процесс развода. Муж выступал против.

Соседи потрясены случившимся и говорят, что речь идет о совершенно нормальной семье. На страничках мужа и жены в фейсбук можно найти следующие комментарии: “Улыбка моего возлюбленного мужа” и ответ: “Спасибо, моя дорогая жена”.

Подруга покойной преподовательницы рассказывает: “Это очень грустно, это потрясает.  Мы работали вместе тридцать лет и продолжали поддерживать отношения. В период, предшествовавший инциденту она казалась очень счастливой, ничего не говорила о проблемах”.




Другой сосед из Толмей Элияху подтверждает: “Я не видел ничего необычного, не слышал ссор”.

Тело женщины было обнаружено вечером 3 ноября в поселении Талмей Элияху на территории регионального совета Эшколь соседкой. Соседка говорит: Она должна была ко мне прийти, но не пришла.  Я ей позвонила - она не ответила. Я пошла к ней домой - и обнаружила тело. У них была проблема с разводом в последние месяцы”.

Прибывшие к месту происшествия медики MADA ничего сделать не смогли и констатировали смерть женщины.

Полиция, после розысков, задержала мужа женщины. Поиски продолжались около часа. Его машина перевернулась, и он получил ранения средней степени тяжести. Машина перевернулась на шоссе №222 близ Мошвей Саде. Муж находился внутри автомобиля.

Командир полицейской станции Офаким Ави Леви заявил: “В 19:00 было получено сообщение о женщине, застреленной в Толмей Элияху.  К месту преступления были стянуты большие силы. Подозреваемого обнаружили в районе перекрестка Кециот, после ДТП, совершенного по его вине. Он доставлен машиной скорой помощи в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Он, конечно, находится под арестом. Нам еще многое предстоит сделать. Мы в самом начале расследования”. В автомобиле обнаружен пистолет и наркотики.

Мужа начали разыскивать после того, как он не отвечал на телефонные звонки, а в квартире не нашли его пистолета.


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