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Шок в Эшколь: в убийстве учительницы подозревают мужа

חשד לרצח אישה בדרום: הבעל החשוד, רופא במקצועו, נתפס באזור שבטה בתוך רכבו כשהוא הפוך וככל הנראה תחת השפעת כדורים. השכנים חשבו תחילה שמדובר בירי מכיוון מצרים, עד שגילו את האישה ללא רוח חיים בביתה. הדיווח של @Itsik_zuarets ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/m1CVzgWigB — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2019

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В Эшколь в собственном дому было обнаружено тело 70-летней учительницы музыки. Она была застрелена.По данным полиции, женщине несколько раз выстрелили в голову.Полиция подозревает в убийстве ее мужа - врача. ему - 67 лет. Муж окончил с отличием университет в Израиле и после этого продолжительное время работал в Соединенных Штатах Америки.Полиция предполагает, что муж находился “под воздействием таблеток”. На момент убийства соседи думали, что звуки стрельбы раздаются со стороны египетской границы, где иногда случаются перестрелки с контрабандистами.Жена , несколько лет назад вышедшая на пенсию, инициировала процесс развода. Муж выступал против.Соседи потрясены случившимся и говорят, что речь идет о совершенно нормальной семье. На страничках мужа и жены в фейсбук можно найти следующие комментарии: “Улыбка моего возлюбленного мужа” и ответ: “Спасибо, моя дорогая жена”.Подруга покойной преподовательницы рассказывает: “Это очень грустно, это потрясает. Мы работали вместе тридцать лет и продолжали поддерживать отношения. В период, предшествовавший инциденту она казалась очень счастливой, ничего не говорила о проблемах”.Другой сосед из Толмей Элияху подтверждает: “Я не видел ничего необычного, не слышал ссор”.Тело женщины было обнаружено вечером 3 ноября в поселении Талмей Элияху на территории регионального совета Эшколь соседкой. Соседка говорит: Она должна была ко мне прийти, но не пришла. Я ей позвонила - она не ответила. Я пошла к ней домой - и обнаружила тело. У них была проблема с разводом в последние месяцы”.Прибывшие к месту происшествия медики MADA ничего сделать не смогли и констатировали смерть женщины.Полиция, после розысков, задержала мужа женщины. Поиски продолжались около часа. Его машина перевернулась, и он получил ранения средней степени тяжести. Машина перевернулась на шоссе №222 близ Мошвей Саде. Муж находился внутри автомобиля.Командир полицейской станции Офаким Ави Леви заявил: “В 19:00 было получено сообщение о женщине, застреленной в Толмей Элияху. К месту преступления были стянуты большие силы. Подозреваемого обнаружили в районе перекрестка Кециот, после ДТП, совершенного по его вине. Он доставлен машиной скорой помощи в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Он, конечно, находится под арестом. Нам еще многое предстоит сделать. Мы в самом начале расследования”. В автомобиле обнаружен пистолет и наркотики.Мужа начали разыскивать после того, как он не отвечал на телефонные звонки, а в квартире не нашли его пистолета.