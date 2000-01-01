04.11 19:18 MIGnews.com

Девочка умерла от героина, подозреваемый "был невменяем"

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В Иерусалиме 3 ноября прошло судебное заседание по делу о жителе Восточного Иерусалима Маджида Алиана, подозреваемого в непреднамеренном убийстве 17-летней девушки.Полторы недели назад в доме Алиана обнаружили тело Мириам Перец. За два дня до того она сбежала из дома. Семья Мириам была религиозной - и она не хотела вести религиозный образ жизни.Предполагается, что Перец и Алиян вместе употребляли наркотики. За день до того, как было обнаружено тело девушки, Алиян уехал в Тель-Авив. Он утверждает, что уехал из дома и не знал, что что-то случилось с девушкой. Он также утверждал, что не знал о том, что Перец - несовершеннолетняя.В ходе судебного заседания родственники Перец начали проклинать Алияна, в зале суда началась групповая драка. Алияна увели из зала заседаний, суд был прерван. Суд продлил срок содержания Алияна под стражей на пять дней. Его подозревают в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетнего и в убийстве по неосторожности.Йосеф Хаим Перец, брат покойной заявил: “Этот - человек - убийца, мерзкий и отвратительный убийца. Он ее убил - во всех смыслах. Он посадил 17-летнюю на героин, дал ей передозировку. Он был с ней 24 часа, он не спросил, где ее отец и мать, где ее семья. Он дал ей передозировку”.Брат добавил: “Она даже не знала, что такое героин. Он увидел, что она умирает - и бросил ее. Этот человек - убийца, он планирует новое убийство. н вообще ни о чем не сожалеет. . Только он виновен в этом убийстве. Он дал ей наркотики и бросил ее. Он не вызвал скорую. Я хочу ему сказать - ты убил маленькую девочку”.Адвокат Абдель Даравше, представляющий в суде Маджида Алиана, подозреваемого в непреднамеренном убийстве Мириам Перец, рассказал о том, как собирается защищать своего клиента.На суде следователь полиции рассказал следующее: “Обвиняемый вступил в связь с несовершеннолетней. Они вместе ездили по разным уголкам страны и употребляли наркотики. Обвиняемый покупал наркотики для несовершеннолетней. После прибытия в дом его семьи в Бейт Цафафа подозреваемый, в тот момент, когда девушка почувствовала себя плохо не оказал ей должной помощи и не вызвал скорую помощь. Он бросил ее в подобном состоянии и пошел покупать наркотики. Когда он вернулся было уже слишком поздно”.Полиция также рассказала о том, что против Алиана открыто 17 дел и у него - два условных срока за преступления, связанные с наркотиками.Адвокат Даравше сообщил, что его клиент “в шоке от произошедшего”. Он подчеркнул, что он не был знаком с Перец , и его отношения с ней начались только в тот момент, когда они вместе покупали наркотики на Центральной Автобусной Станции Тель-Авива. Подозреваемый привел Перец к себе домой потому что той “негде было спать”.Даравше подверг критике прокуратуру и выдвинутые против его клиента обвинения: “Сам представитель полиции сообщил, что на момент инцидента обвиняемый находился под воздействием тяжелых наркотиков . Вы не можете ожидать от наркомана, находящегося в невменяемом состоянии , того, что он будет оказывать первую помощь и вызывать врачей. Он не думал, что дело дойдет до такого трагического результата. Он говорит, что потрясен кончиной девушки”.