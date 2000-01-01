04.11 14:06 MIGnews.com

Бывшая жена обвиняемого в убийстве в Эшколь: я не удивлена

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Портал ynet опубликовал интервью с бывшей женой известного израильского врача, подозреваемого в том, что застрелил свою нынешнюю жену, эсти Ахронович в Эшколь вечером 2 ноября.Бывшую жену зовут Нирит. В настоящее время она проживает в США.Нирит рассказывает: "Я была замужем за ним 13 лет. Десять лет назад мы развелись. Я просто в шоке. Я жила с убийцей. Я , на самом деле, не удивлена. Я много страдала из-за этого человека".Нирит рассказала о том, как познакомилась с подозреваемым: “Я была журналистом. Меня послали в больницу взять интервью у человека, которого спас от опухоли в мозге доктор, приехавший из США. Я взяла интервью и у него - и тут он использовал все свои чары. Мы начали встречаться. Он был умным и интеллигентным, он был веселым и милым. Он чудесно ладил с детьми. Он рассказывал, что первая жена не дает ему встречаться с детьми. Позднее я узнала, что та добилась ордер на его арест в США - за то, что он не платил алименты. Если бы я это знала - я бы не вышла за него замуж в 1986”.Нирит рассказала о том, что очень страдала от врача после развода: “Он ужасно меня запугивал. Пока я не обратилась в полицию, это не прекратилось. Он мог звонить мне ночью. Он пытался вломиться в дом после полуночи. Он гонял на своей машине взад и вперед по улице, на которой я жила. Он ходил за мной по утрам, когда я шла в бассейн. Было много моментов, когда я его боялась. Все это закончилось только после того, как он встретил Эстер”.Нирит продолжает: “Мой отец умер, и мы сидели шиву. Он приехал, зажал меня в углу, прижал к стенке и пытался поцеловать. Во время траура по моему отцу!”Нирит также рассказала о том, что предупредила Эстер: “Я говорила с ней. Я сказала, что у него есть хорошая сторона, и есть больная. Я сказала Эстер, что с ним есть проблема, но она не хотела меня слушать. Она влюбилась в него. А он мне говорил о своей первой жене: Я мог бы ее убить!”Адвокат врача Кики Фельдман заявил: “Мой клиент не в состоянии ответить на эти нечестные обвинения. Она находится под наркозом и подключен к аппарату искусственного дыхания. Пока я с ним не поговорил, мне нечего сказать”.