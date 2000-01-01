04.11 13:17 MIGnews.com

Подозреваемый в убийстве в Эшколь — знаменитый врач

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Разрешена к публикации информация об убитой вечером 3 ноября в Талмей Элияху.Речь идет об Эсти Ахронович, матери четырех детей и бабушке девяти внуков.Предполагается, что Эсти была застрелена ее мужем, известным в Израиле врачом.Муж был экспертом международной медицины. Он работал в самых отдаленных местах планеты, в зонах природных бедствий. Он был первым израильтянином, работавшим в Международном Красном Кресте. Он побывал с гуманитарными миссиями в Камбодже, Таиланде, Экваториальной Гвинее, Грузии. Он возглавлял медицинскую миссию в Армении в период войны и был директором госпиталя в Африке.Подозреваемый принимал участие в Войне Судного Дня и был военным врачом во время Первой Ливанской Войны. По его собственному признанию, он страдал от посттравматического синдрома.