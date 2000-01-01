Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Подозреваемый в убийстве в Эшколь — знаменитый врач 04.11 13:17   MIGnews.com

Подозреваемый в убийстве в Эшколь — знаменитый врач

Разрешена к публикации информация об убитой вечером 3 ноября в Талмей Элияху.

Речь идет об Эсти Ахронович, матери четырех детей и бабушке девяти внуков.

Предполагается, что Эсти была застрелена ее мужем, известным в Израиле врачом.

Муж был экспертом международной медицины. Он работал в самых отдаленных местах планеты, в зонах природных бедствий. Он был первым израильтянином, работавшим в Международном Красном Кресте. Он побывал с гуманитарными миссиями в Камбодже, Таиланде, Экваториальной Гвинее, Грузии. Он возглавлял медицинскую миссию в Армении в период войны и был директором госпиталя в Африке.

Подозреваемый принимал участие в Войне Судного Дня и был военным врачом во время Первой Ливанской Войны. По его собственному признанию, он страдал от посттравматического синдрома.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:37
Прорыв в газовом контракте Египет-Израиль
14:06
Бывшая жена обвиняемого в убийстве в Эшколь: я не удивлена
13:55
Турция: боевиков отправят "по домам"
13:30
IAG потратит миллиард на покупку еще одной авиакомпании
13:07
Офицер МАГАВ выстрелил в спину палестинцу: начато следствие
12:36
Медики рассказали, как быстро избавиться от мигрени
12:05
В Индии прогремел мощный взрыв на рынке: первые подробности
11:52
Суд Тель-Авива отменил депортацию филиппинских детей
11:38
Перец: хватит говорить с ХАМАСом, нам нужен Аббас
11:03
Хаменеи исключает переговоры с США
10:40
Рейд полиции в министерстве охраны окружающей среды
10:28
"Либерман виноват в этом балагане"
10:05
В Киеве состоялся украинско-израильский саммит
09:59
В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus