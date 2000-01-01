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Россиянин из ФРГ продавал реактивы для производства ракет 04.11 14:54   MIGnews.com

Россиянин из ФРГ продавал реактивы для производства ракет

В понедельник, 4 ноября, стало известно, что предприниматель из Южной Германии, якобы, поставлял в Москву станки и химические реактивы для производства ракет.

Он организовывал поставку 15 кг декаборана - вещество для производства ракетного топлива и взрывчатых материалов.

27 сентября 2017 года из Франкфурта в Москву он перевез 1,5 кг опасного для здоровья вещества в своем багаже. Оставшиеся 3 кг вещества он отправил в Москву в трех обычных посылках.

С 2014 по 2018 год он поставил в РФ несколько станков, с помощью которых можно производить детали для ракет, пишет Die Welt.

Сообщается, что общий объем поставок составил свыше 1,8 млн евро, выручка обвиняемого составила около 200 тыс. евро


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