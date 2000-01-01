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Пожарные помешали развлечениям свингеров 04.11 23:26   MIGnews.com

Пожарные помешали развлечениям свингеров

В западной Германии пришлось эвакуировать клуб свингеров просто среди вечеринки после того, как в помещении сработала сигнализация от угарного газа, и несколько гостей сообщили о плохом самочувствии.

Пожарные в городе Хаттинген, между Дортмундом и Дюссельдорфом в Северном Рейне-Вестфалии, сообщили в воскресенье, что около 300 свингеров были доставлены в безопасное место после того, как поздно вечером в субботу в клубе сработала сигнализация.

Около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи, пишет Independent.

Пожарная служба говорит, что никаких опасных уровней угарного газа не было обнаружено. Всего было задействовано около 160 сотрудников спасательных служб.


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