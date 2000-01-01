04.11 12:05 MIGnews.com

В Индии прогремел мощный взрыв на рынке: первые подробности

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Террористы взорвали гранату на одном из рынков в индийском городе Сринагаре союзной территории Джамму и Кашмир.В результате террористического акта погиб один человек, еще как минимум 34 получили ранения разной степени тяжести, один из которых в критическом состоянии, сообщает информационное агентство Reuters, со ссылкой на свои анонимные источники среди местных политиков.Пострадавшие, в числе которых и трое индийских военизированных полицейских, доставлены в одну из больниц города. К настоящему времени район теракта оцеплен, полиция ищет преступников.Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.Отметим, в конце прошлой недели формально вступило в силу решение правительства Индии о разделении бывшего штата Джамму и Кашмир на две союзные территории: Ладакх и Джамму, а также Кашмир.Фактически же штат перестал существовать в августе. Вслед за этим активность сепаратистских группировок, выступающих за отделение мусульманского Кашмира от Индии, резко возросла.