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В ФРГ в этом году ожидают меньшее количество беженцев 04.11 15:16   MIGnews.com

В ФРГ в этом году ожидают меньшее количество беженцев

По прогнозам, в 2019 году в Германии будет подано меньше заявлений на получение убежища, чем в прошлом году.

На текущий момент было подано около 110 тысяч заявлений на получение убежища в Германии. Несмотря на то, что цифры по сравнению с 2018 годом уменьшились, Зоммер отметил, что просьб прежнему поступает слишком много.

"Лишь 35-38 процентов всех ходатайств получают одобрение. Это означает, что почти две трети людей, прибывающих в Германию, не имеют оснований для получения убежища", - подчеркнул шеф BAMF Ханс-Экард Зоммер, пишет DW.

С 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев имеет право анализировать информацию с мобильных телефонов мигрантов, если возникают сомнения относительно их происхождения. В 2018 году ведомство получило доступ к носителям данных в 11 400 человек, в 3300 случаях был проведен подробный анализ полученной информации. Это помогло подтвердить происхождение 33 процентов просителей убежища, и лишь в 2% случаев выяснялось, что мигранты давали о себе лживую информацию.

Ханс-Экард Зоммер напомнил, что информация, полученная при обработке данных с мобильных телефонов просителей убежища, в некоторых случаях передается в органы госбезопасности. По словам главы BAMF, проведения многих успешных операций по борьбе с терроризмом стало возможным благодаря переданной информации его ведомства.


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