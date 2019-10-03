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Вопиющие случаи антисемитизма в австралийских школах | Фото:04.10 08:02   MIGnews.com

Вопиющие случаи антисемитизма в австралийских школах

В школах Австралии произошли два антисемитских случая с детьми, получивших широкое освещение в СМИ.

По данным издания Jewish News, в сети распространили фотографию с изображением 12-летнего еврейского ученика, которого заставляют стоять на коленях и целовать туфли одноклассника-мусульманина.

Уточняется, что этот случай произошел в Челтенхемском колледже, пригороде Мельбурна. Имеет ли отношение религия мусульманина к инциденту, пока не ясно. Мать ребенка заявила, что школа никак не отреагировала на издевательство над учеником.

По ее словам, в учебном заведении отреклись от какой-либо ответственности из-за инцидента, поскольку все вышеуказанное произошло не в кампусе. В свою очередь, родители ученика-мусульманина одобрили действия сына. Как утверждает издание The Age, второго ребенка, участвовавшего в инциденте, временно отстранили от занятий. Его также обвиняют в избиении еврейского мальчика.

Второй вопиющий инцидент произошел в начальной школе Hawthorn West в Мельбурне. Там 5-летнего мальчика обзывали "еврейским тараканом" и прочими антисемитскими словами. Оба ребенка ушли из учебных заведений.

"Появляется все больше свидетельств того, что семьи вынуждены забирать своих детей из государственных школ и записывать их в еврейские дневные школы из-за растущего чувства неуверенности и страха, что их дети пострадают просто из-за того, кто они есть", – сказал Двир Абрамович, председатель Антидиффамационной комиссии Бнай Брит.


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