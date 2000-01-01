04.10 07:17 MIGnews.com

Женщина родила дочку с двумя головами

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В Украине в Черновицкой области женщина родила сиамских близнецов.Две девочки поделили между собой одно тело, имея две головы. Кроме того, у ребенка одна пара рук и ног и три легких.— Это редкий случай. Такое бывает раз на 200 тысяч родов, — говорит 56-летняя Ирина Вострикова с Управления здравоохранения Черновицкого горсовета. — Состояние близнецов тяжелое. Они родились в городском роддоме №2.Еще на ранних сроках у матери выявили патологию беременности, отмечается, что это были её первые роды. От прерывания беременности отказалась. Роженица чувствует себя нормально.— В Украине нет специалистов, которые разбираются в этом. Необходимо провести комплексное обследование, чтобы определить, дублируются ли в них внутренние органы, - говорит 65-летний Альберт Курицын, главный врач роддома №2.В Украине сиамские близнецы родились в третий раз. Впервые — в 2002 году в Кропивницком. Девочки прожили две недели. Во второй раз близнецы появились на свет в 2012 году в Краматорске Донецкой области. Прожили пять дней.