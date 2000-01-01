04.10 21:22 MIGnews.com

В Ираке против демонстрантов используют боевое оружие

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В Ираке продолжаются антиправительственный протесты. Уже известно, что в результате этих акций погибли 42 человека.Полиция использует против протестующих боевые патроны и слезоточивый газ.В четверг протестующие заблокировали участок дороги, ведущей к международному аэропорту Багдада.В пятницу, 4 октября, к демонстрантам обратился премьер-министр Адель Абдул Махди, он потребовал, чтобы они разошлись по домам, и заявил, что их "законные требования" были услышаны.