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В Ираке против демонстрантов используют боевое оружие 04.10 21:22   MIGnews.com

В Ираке против демонстрантов используют боевое оружие

В Ираке продолжаются антиправительственный протесты. Уже известно, что в результате этих акций погибли 42 человека.

Полиция использует против протестующих боевые патроны и слезоточивый газ.

В четверг протестующие заблокировали участок дороги, ведущей к международному аэропорту Багдада.

В пятницу, 4 октября, к демонстрантам обратился премьер-министр Адель Абдул Махди, он потребовал, чтобы они разошлись по домам, и заявил, что их "законные требования" были услышаны.


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