04.10 04:00 MIGnews.com

Чемпион по боксу погиб после уличной драки

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В городе Ленинск-Кузнецкий, что в Кемеровской области России, был убит боксер Болот Атакулов.25-летний спортсмен из Кыргызстана скончался в реанимации от полученных в ходе избиения травм.Боксера доставили в больницу в конце сентября. Как известно, во время отдыха в заведении у него завязалась ссора с девушкой, на которую отреагировал нетрезвый мужчина.32-летний мужчина вывел Атакулова на улицу, где между ними завязалась драка, в ходе которой он сбил спортсмена с ног и начал бить головой об асфальт.В результате происшествия Атакулов получил черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.Спортсмен был помещен в реанимацию, но травма головного мозга оказалась несовместимой с жизнью.