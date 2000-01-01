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В Гонконге демонстранту выстрелили в грудь 04.10 03:54   MIGnews.com

В Гонконге демонстранту выстрелили в грудь

В Гонконге 18- летнему демонстранту выстрелили в грудь из огнестрельного оружия.

Цинг Чи Кин получил пулю в грудь от полицейского и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В городе снова возобновились массовые протесты. Сотни протестующих собрались на сидячий протест под школой, где учится раненый.

— Полиция говорит, что офицер имел право стрелять, потому Цанг угрожал его жизни, — говорит протестующий Цен До.

Полицейский был в бронежилете и шлеме, в то время, как парень был вооружен лишь палкой.


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