04.10 03:54 MIGnews.com
В Гонконге демонстранту выстрелили в грудь
В Гонконге 18- летнему демонстранту выстрелили в грудь из огнестрельного оружия.
Цинг Чи Кин получил пулю в грудь от полицейского и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
В городе снова возобновились массовые протесты. Сотни протестующих собрались на сидячий протест под школой, где учится раненый.
— Полиция говорит, что офицер имел право стрелять, потому Цанг угрожал его жизни, — говорит протестующий Цен До.
Полицейский был в бронежилете и шлеме, в то время, как парень был вооружен лишь палкой.
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