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Мы хотели убить сами себя, возьмите ребенка: трагедия в Моца 04.10 12:57   MIGnews.com

Мы хотели убить сами себя, возьмите ребенка: трагедия в Моца

Израильские СМИ публикуют первые подробности о страшной трагедии в Моца.

30-летние супруги, социальные работники, занимавшиеся проблемной молодежью, попытались покончить с собой.

Жена, Михаль Села, погибла. Муж, который, по всей видимости ее зарезал и попытался совершить самоубийство, находится в критическом состоянии в больнице Хадасса Эйн Керем.

Похороны Михаль Села состоятся в 15:30 4 октября на кладбище Бейт Заит, где она родилась.

Соседка рассказывает о произошедшем: “Около 06:30 утра я услышала стук в дверь. Я открыла и увидела мужчину, закутанного в простыню или одеяло. Он сидел, привалившись к стене и держал на руках девочку-младенца. Он сказал: Мне нужна помощь, возьмите ребенка и дайте стакан воды. Я принесла воды и взяла ребенка. Я спросила, что случилось. Он сказал:Я и жена пытались покончить с собой. Я спросил, где они живут. Он сказал - вверх по лестнице. Я пошла и вызвала полицию. Девочка их была очень милой и доброй. Приехала полиция, человек 15. Я ответила на их вопросы”.

Соседка все это время была с младенцем: "Очень хорошенькая девочка. На ней не было одежды, она была просто завернута в эту окровавленную простыню. Потом я услышала, что нашли тело матери".

Муж соседки рассказывает: "Как раз в это время я пришел с работы. Увидел мужчину на пороге дома и спросил, что он тут делает. Он сказал , что ему нужна помощь. Тут я увидел жену с младенцем на руках. . Потом пришли полицейские и нашли тело матери.  Мы дали ребенку попить и поесть. Потом пришли ее бабушка и дедушка и ее забрали".

Полиция рассматривает произошедшее как убийство и попытку самоубийства. От этой семьи никогда не поступало никаких жалоб, и Михаль Села описывается близкими и друзьями как жизнерадостный человек, любивший танцы и путешествия.

Между тем ВИЦО, в котором работала Села уже издало заявление, в котором осуждает “эпидемию насилия против женщин, охватившую страну” и возлагает ответственность на власти, не выделяющие соответствующих бюджетов на программы борьбы с этим феноменом.


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