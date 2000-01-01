Бойцы ЦАХАЛ сорвали попытку контрабанды оружия из Ливана

Уточняется, что полевой наблюдатель заметил двух подозреваемых, которые странно себя вели на ливанской стороне границы возле пограничного ограждения. Бойцы ЦАХАЛ отправились на место происшествия, чтобы проверить, что там происходит.
В итоге был проведен обыск, в ходе которого в сумках были обнаружены около 40 пистолетов, предназначенных для контрабанды из Ливана в Израиль. Один подозреваемый был арестован на израильской стороне границы и передан для допроса.
"Я увидел подозреваемого, приближающегося к забору, и сразу понял, что это был необычный инцидент. Я предупредил войска и направил их к месту. Только после этого я понял, что была сорвана попытка контрабанды крупной партии оружия была. Моя работа в качестве полевого наблюдателя состоит в том, чтобы выявлять происходящее на поле и предупреждать командира, именно это я и сделал", – признался полевой наблюдатель.