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ЦАХАЛ перехватил шведскую яхту из `Флотилии Свободы` | Фото: Press TV/Twitter04.08 09:50   MIGnews.com

ЦАХАЛ перехватил шведскую яхту из "Флотилии Свободы"

Военно-морские силы ЦАХАЛа остановили шведское судно Freedom, экипаж которого пытался прорвать морскую блокаду сектора Газа. В результате случившегося чрезвычайных происшествий не случилось, в связи с чем лодку спокойно отбуксировали в порт Ашдода.

"Военнослужащие ясно дали понять морякам, что они нарушают блокаду и что любой гуманитарная груз может быть доставлен в Газу только через порт Ашдод", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

В армии отмечают, что лодку отследили, перехватили и направили в израильский порт в соответствии с международным правом.

"В 20:06 по центральноевропейскому летнему времени мы утратили связь с находившейся под шведским флагом яхтой Freedom, которая выполняла миссию по прорыву незаконной израильской блокады палестинского народа в секторе Газа. У нас есть основания предполагать, что израильские оккупационные войска совершили атаку на судно и что оно окружено в международных водах. Последняя позиция была зарегистрирована примерно в 40 морских милях от побережья Газы", - говорится на сайте "Флотилии свободы".

Там же груженое медикаментами судно называют "подарком рыбакам Газы".

На борту яхты находились 12 человек, включая граждан Швеции, Франции, Ирана, Испании, Германии и Канады. В связи с этим руководитель шведского отростка "флотилии" Дрор Фейлер призвал правительства всех упомянутых государств "действовать немедленно", а Израиль – освободить Freedom.


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