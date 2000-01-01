Крушение вертолета в Красноярском крае: выживших нет
В результате авиакрушения вертолета Ми-8 в России погибли 18 человек. Инцидент произошел ранним утром 4 августа на безлюдном месте в 180 км от города Игарка в Красноярском крае.
Как сообщает РИА Новости, воздушное судно принадлежит компании UTair и перевозило сотрудников компании "Ванкор". Среди погибших – три члена экипажа и 15 пассажиров.
На данный момент спасатели обнаружили оба "черных ящика", но, в каком они состоянии находятся, пока что неизвестно.
Предварительной причиной трагедии РИА Новости называет техническую неисправность или ошибку пилота – пролетев два километра после взлета, вертолет упал. При крушении загорелись два топливных бака и Ми-8 сгорел.
При этом местные спасательные службы приводят иную причину.
"Предположительная причина падения - задел внешнюю подвеску вертолета Ми-26", - сообщили в МЧС Красноярского края.
По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности, а транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении безопасности движения.
На место крушения отправились представители администрации края, региональных главков МЧС, СКР, транспортной прокуратуры и полиции.