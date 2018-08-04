В результате ДТП в Египте погибли 12 человек

В результате аварии в Египте погибло 12 человек, и еще 29 получили ранения различной степени тяжести, пишет в субботу, 4 августа газета "Аль-Ахрам", передает РИА Новости.
Трагедия произошла в районе эд-Дабаа на севере страны.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, автобус двигался по международной трассе по маршруту Мерса-Матрух – Александрия. По не известным пока причинам машина вылетела на обочину и перевернулась около населенного пункта Эд-Дабаа.
Уточняется, что среди погибших и пострадавших – египтяне.
Пострадавших госпитализировали. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое.
На месте происшествия работают оперативные службы.