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В результате ДТП в Египте погибли 12 человек | Фото:04.08 20:18   MIGnews.com

В результате ДТП в Египте погибли 12 человек

В результате аварии в Египте погибло 12 человек, и еще 29 получили ранения различной степени тяжести, пишет в субботу, 4 августа газета "Аль-Ахрам", передает РИА Новости.

Трагедия произошла в районе эд-Дабаа на севере страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, автобус двигался по международной трассе по маршруту Мерса-Матрух – Александрия. По не известным пока причинам машина вылетела на обочину и перевернулась около населенного пункта Эд-Дабаа.

Уточняется, что среди погибших и пострадавших – египтяне.

Пострадавших госпитализировали. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают оперативные службы.


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