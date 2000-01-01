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В Румынии осквернили дом детства писателя Эли Визеля | Фото:04.08 19:37   MIGnews.com

В Румынии осквернили дом детства писателя Эли Визеля

Неизвестные разрисовали свастикой стены дома-музея лауреата Нобелевской премии Эли Визеля в его родном городе Сигете в Румынии.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Times of Israel.

"Общественный туалет для антисемитов и педофилов. Нацисты-жиды горят в аду вместе с Гитлером", - написали вандалы на стенах дома детства писателя красной краскою.

Также злоумышленники оставили посылания в адрес немецкого канцлера Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Румынская полиция возбудила уголовно дело по факту вандализма. С помощью видеокамер наблюдения, установленных на соседнем здании, правоохранители пытаются определить виновных.

По данным издания, дом до начала Второй мировой войны Визеля был преобразован в образовательный центр Холокоста в 2014 году в память о 13 000 местных евреев, которые были депортированы в Освенцим, где большинство из них были убиты.

Уточняется, что дом-музей Визеля в центре Сигета был официально открыт несколько лет назад неподалеку от местного полицейского участка.

Визель родился в Сигете, в семье вижницких хасидов, прошел Освенцим и Бухенвальд, впоследствии переехал в США и стал крупнейшим распространителем воспоминаний и знаний о Холокосте и о зверствах немецких фашистов.

В заявлении для прессы, цитируемом румынским новостным сайтом Realitatea.net, израильское посольство выразило "беспокойство" по поводу инцидента, осудив "этот беспрецедентный антисемитский акт" и выразив надежду на то, что преступники понесут наказание.


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