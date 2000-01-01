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В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение хиджаба | Фото:04.08 19:08   MIGnews.com

В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение хиджаба

28-летняя жительница города Хорсхольм стала первым человеком Дании, которую ошрафовали за нарушение нового спорного закона, запрещающего ношение никала в общественных местах.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Times of Israel.

Правоохранители выехали в один из торговых центров, где между двумя девушками возникла потасовка. Одна из участниц конфликта пыталась сорвать никаб с мусульманки. Полиции пришлось усмирять участниц конфликта.

Стражи порядки отметили, что во время драки никаб упал с лица одной из ее участниц, однако к моменту появления полицейских она вновь его надела.

Правонарушение обошлось ей в 1000 крон (134 евро).

Повторные правонарушения могут повлечь дополнительные штрафы в размере до 10 тысяч крон или тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к 2 годам лишения свободы

Как известно, запрет на хиджаб действует в Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Испании.


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