В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение хиджаба

Правоохранители выехали в один из торговых центров, где между двумя девушками возникла потасовка. Одна из участниц конфликта пыталась сорвать никаб с мусульманки. Полиции пришлось усмирять участниц конфликта.
Стражи порядки отметили, что во время драки никаб упал с лица одной из ее участниц, однако к моменту появления полицейских она вновь его надела.
Правонарушение обошлось ей в 1000 крон (134 евро).
Повторные правонарушения могут повлечь дополнительные штрафы в размере до 10 тысяч крон или тюремное заключение на срок до 6 месяцев.
Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к 2 годам лишения свободы
Как известно, запрет на хиджаб действует в Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Испании.