04.08 18:18 MIGnews.com
В Милане арестовали серийного грабителя аптек
В Милане полиции удалось поймать серийного грабителя аптек по прозвищу "Старичок", сообщает в субботу, 4 августа РИА Новости
.
По данным издания, 60-летний мужчина развлекался тем, что совершал налеты на аптеки, притворяясь, что у него в кармане находится оружие.
В течение года он совершил как минимум шесть ограблений аптек в Милане. Пять из этих аптек располагаются на улице Меченате.
Правоохранители смогли установить личность грабителя по свидетельствам очевидцев и записям с камер видеонаблюдения.
Отмечается, что Старичок был задержан у очередной аптеки, которую собирался ограбить уже в третий раз. Во время обыска у него были обнаружены "необходимые для ограбления предметы".
Ранее сообщалось, о том, что в США полицейским удалось задержать воров, укравших акулу из океанариума.
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