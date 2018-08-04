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В Милане арестовали серийного грабителя аптек | Фото:04.08 18:18   MIGnews.com

В Милане арестовали серийного грабителя аптек

В Милане полиции удалось поймать серийного грабителя аптек по прозвищу "Старичок", сообщает в субботу, 4 августа РИА Новости.

По данным издания, 60-летний мужчина развлекался тем, что совершал налеты на аптеки, притворяясь, что у него в кармане находится оружие.

В течение года он совершил как минимум шесть ограблений аптек в Милане. Пять из этих аптек располагаются на улице Меченате.

Правоохранители смогли установить личность грабителя по свидетельствам очевидцев и записям с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что Старичок был задержан у очередной аптеки, которую собирался ограбить уже в третий раз. Во время обыска у него были обнаружены "необходимые для ограбления предметы".

Ранее сообщалось, о том, что в США полицейским удалось задержать воров, укравших акулу из океанариума.


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