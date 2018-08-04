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Во Франции из-за аномальной жары остановлены энергоблоки АЭС | Фото:04.08 17:08   MIGnews.com

Во Франции из-за аномальной жары остановлены энергоблоки АЭС

Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций, пишет в субботу, 4 августа французская газета Le Parisien, передает Газета.ру.

По данным издания, один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее.

Таким образом французские энергетики намерены предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.

Отметим, что сейчас во Франции установилась жара и из-за большого потребления электроэнергии кондиционерами в стране фиксируют пиковые нагрузки

Вода просто не успевает охладиться до требуемой нормы в 28 градусов Цельсия - всю неделю во Франции стоит жара: в центральных и юго-восточных районах страны температура воздуха неоднократно достигала 40 градусов, в Париже была отмечена температура в 38 градусов в тени.

По прогнозу метеоцентра, жара в стране продержится как минимум до конца среды — начала четверга.


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