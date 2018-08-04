04.08 16:09 MIGnews.com
В Румынии авиашоу закончилось столкновением самолетов
Во время тренировочных полетах перед авиашоу в румынском аэропорту "Штефан Великий" в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, один пилот погиб.
Об этом в субботу, 4 августа сообщает агентство Agerpres
со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU), передает Газета.ру
.
Уточняется, что ЧП произошло в уезде Сучава на севере Румынии.
"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второй пилот был извлечен из кабины самолета, ему оказали первую помощь", — сообщил IGSU.
По данным издания, самолеты упали за пределами взлетной полосы, пилоты оставались в кабинах.
Медики, приехавшие на место происшествия, не смогли жизнь одному пилоту, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу в Яссах.
Уездная прокуратура начала расследование, а авиашоу отменили.
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