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В Румынии авиашоу закончилось столкновением самолетов | Фото:04.08 16:09   MIGnews.com

В Румынии авиашоу закончилось столкновением самолетов

Во время тренировочных полетах перед авиашоу в румынском аэропорту "Штефан Великий" в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, один пилот погиб.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает агентство Agerpres со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU), передает Газета.ру.

Уточняется, что ЧП произошло в уезде Сучава на севере Румынии.

"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второй пилот был извлечен из кабины самолета, ему оказали первую помощь", — сообщил IGSU.

По данным издания, самолеты упали за пределами взлетной полосы, пилоты оставались в кабинах.

Медики, приехавшие на место происшествия, не смогли жизнь одному пилоту, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу в Яссах.

Уездная прокуратура начала расследование, а авиашоу отменили.


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