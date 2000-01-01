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Франция приняла 40 нелегалов с судна Aquarius 04.08 22:05   MIGnews.com

Франция приютила 40 нелегалов с судна Aquarius

Более 40 выходцев из Судана, спасенных в Средиземном море судном Aquarius, получили статус беженцев во Франции, сообщает в субботу газета Parisien.

Ситуация с судном Aquarius, которое в июне спасло в Средиземном море 630 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна. Выходцев преимущественно из Судана и Эритреи согласилась принять Испания. Франция также предложила принять у себя 78 беженцев, разместив в Лилле 42 из них.

По информации издания, все 42 суданца получат вид на жительство во Франции сроком на 10 лет.

Мэр Лилля Мартин Обри в пятницу приветствовала новых жителей города.

"Вы здесь дома, вы — жители Лилля, и мы невероятно рады видеть вас среди нас", — сказа он.


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