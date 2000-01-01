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Чехия объявила войну пришельцам-енотам | Фото: AЯMEN/Flickr05.08 01:44   MIGnews.com

Чехия объявила войну пришельцам-енотам

Власти Центральной Моравии ведут переговоры об отстреле енотов, которыми в последнее время чешский регион буквально кишит.

До конца не ясно, как этот североамериканский хищник расплодился в Чехии, однако очевидно, что она ему очень понравилась и он начал ее активно уничтожать – уничтожая мелких животных и разоряя гнезда редких птиц.

Охотники бьют в набат – от енотов стало больше вреда, чем от лис, поэтому просят разрешить отстреливать енотов-полоскунов и уссурийских.

"Эти виды не имеют врагов в естественной среде. Зато они вытесняют внутренние виды из их естественной среды обитания и уничтожают оригинальную фауну и мелкую дичь", - цитирует Idnes начальницу отдела охраны окружающей среды в городе Простейов Мартину Цетковску.

Охотники надеются, что уже в ближайшие дни власти выдадут разрешение на отстрел.


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