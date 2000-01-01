04.08 15:11 MIGnews.com

Самая юная в стране: 18-летней джихадистке дали пожизненное

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18-летняя жительница Лондона Сафаа Булар стала самой молодой женщиной, которую осуждали за терроризм в Великобритании – в начале июня ее признали виновной в подготовке теракта, а 3 августа она начала отбывать свое пожизненное заключение в британской тюрьме с минимальным сроком 13 лет.Булар состояла в женской ячейке террористической группировки "Исламское государство" и вместе с матерью и сестрой хотела устроить самоподрыв в Сирии, а потом – теракт в Британском музее. Ее родственниц также признали виновными.Любопытно, что на заседание суда она пришла уже не в мусульманской, а в обычной "западной" одежде. Таким образом, ее адвокаты хотели убедить судью, что девушка отказалась от радикальных взглядов.Якобы она подверглась дурному влиянию своей матери и онлайн-вербовщиков ISIS.Впрочем судья Марк Деннис все равно не увидел достаточно доказательств перемен и пришел к заключению, что Булар представляет опасность для общества и имеет "глубоко укоренившиеся" взгляды.Ранее в тюрьму посадили 22-летнюю сестру Сафаа, Ризлайн. Ее также приговорили к пожизненному с минимальным сроком в 16 лет. Их 44-летнюю мать приговорил и к 11 годам и 9 месяцам лишения свободы.