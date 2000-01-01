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ООН снова откроет КПП между Сирией и Израилем | Фото: Irish Defence Forces/Flickr04.08 12:10   MIGnews.com

ООН снова откроет КПП между Сирией и Израилем

Организация Объединенных Наций подтвердила, что "постепенно возвращает" миротворческий контингент в приграничную зону между Сирией и израильскими Голанскими высотами.

3 августа пресс-секретарь ООН Фархан Хак назвал ключевой целью возвращения Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) возобновление работы пропускного пункта "Кунейтра" на границе двух государств.

"Конечной целью для UNDOF является возвращение в настолько полной мере, насколько это возможно", - цитирует его Reuters.

В мирное время КПП использовалось преимущественно израильскими друзами, которые торговали фруктами в Сирии, или друзскими женщинами, которые выходили замуж за возлюбленных на другой стороне границы.

Как сообщалось ранее, миротворцы ООН вернулись на сирийско-израильскую границу в четверг и совместно с российскими военнослужащими провели первое патрулирование. Хак назвал этот патруль "частью продолжающихся усилий UNDOF по постепенному возвращению в зону разъединения".

Стоит отметить, что согласно подписанному в 1974 году Соглашению о разъединении, постоянные члены Совета безопасности ООН – США, Россия, Китай, Великобритания и Франция – не могут участвовать в патрулировании границы сирийско-израильской границы.


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