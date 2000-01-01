04.08 12:10 MIGnews.com
ООН снова откроет КПП между Сирией и Израилем
Организация Объединенных Наций подтвердила, что "постепенно возвращает" миротворческий контингент в приграничную зону между Сирией и израильскими Голанскими высотами.
3 августа пресс-секретарь ООН Фархан Хак назвал ключевой целью возвращения Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) возобновление работы пропускного пункта "Кунейтра" на границе двух государств.
"Конечной целью для UNDOF является возвращение в настолько полной мере, насколько это возможно", - цитирует его Reuters.
В мирное время КПП использовалось преимущественно израильскими друзами, которые торговали фруктами в Сирии, или друзскими женщинами, которые выходили замуж за возлюбленных на другой стороне границы.
Как сообщалось ранее,
миротворцы ООН вернулись на сирийско-израильскую границу
в четверг и совместно с российскими военнослужащими провели первое патрулирование. Хак назвал этот патруль "частью продолжающихся усилий UNDOF по постепенному возвращению в зону разъединения".
Стоит отметить, что согласно подписанному в 1974 году Соглашению о разъединении, постоянные члены Совета безопасности ООН – США, Россия, Китай, Великобритания и Франция – не могут участвовать в патрулировании границы сирийско-израильской границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии