04.08 11:31 MIGnews.com

В Дании начали штрафовать за никаб

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Полиция Дании впервые оштрафовала местную жительницу за нарушение недавно введенного запрета на ношение закрывающих лицо предметов одежды.Как сообщил местному агентству Ritzau офицер полиции Дэвид Борхерсен, женщину задержали после инцидента в торговом центре в Хорсхольме, где она подралась с другой мусульманкой (без покрытого лица). Отмечается, что ее оппонентка пыталась сорвать с нее никаб. И, стоит отметить, небезуспешно."В ходе драки ее никаб упал, но ко времени нашего прибытия она надела его обратно", - говорит Борхерсен.Нарушительницу уведомили о том, что ей придется оплатить штраф в размере 1 000 датских крон (156 долларов США) за нахождение в общественном месте с покрытым лицом. А когда ее поставили перед выбором – снять никаб иди покинуть торговый центр, женщина выбрала последнее.Стоит отметить, что при повторном нарушении ее будет ждать штраф уже в десятикратном размере.