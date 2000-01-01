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Дания: женщин впервые оштрафовали за никаб | Фото: Pixabay04.08 11:31   MIGnews.com

В Дании начали штрафовать за никаб

Полиция Дании впервые оштрафовала местную жительницу за нарушение недавно введенного запрета на ношение закрывающих лицо предметов одежды.

Как сообщил местному агентству Ritzau офицер полиции Дэвид Борхерсен, женщину задержали после инцидента в торговом центре в Хорсхольме, где она подралась с другой мусульманкой (без покрытого лица). Отмечается, что ее оппонентка пыталась сорвать с нее никаб. И, стоит отметить, небезуспешно.

"В ходе драки ее никаб упал, но ко времени нашего прибытия она надела его обратно", - говорит Борхерсен.


Нарушительницу уведомили о том, что ей придется оплатить штраф в размере 1 000 датских крон (156 долларов США) за нахождение в общественном месте с покрытым лицом. А когда ее поставили перед выбором – снять никаб иди покинуть торговый центр, женщина выбрала последнее.

Стоит отметить, что при повторном нарушении ее будет ждать штраф уже в десятикратном размере.


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