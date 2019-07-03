Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Катастрофы 737 Max: Boeing выплатит $100 млн семьям погибших 05.07 01:47   MIGnews.com

Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах

Boeing Co. пообещала выплатить в течение нескольких лет 100 миллионов долларов семьям погибших или пострадавших в результате двух крушений лайнера 737 Max, в результате чего погибли 346 человек, и после чего последовали массовые судебные иски.

Компании предъявлено около 80 исков, из которых 46 – это иски от родственников погибших в авиакатастрофе 737 Max "Индонезийских авиалиний".

По оценкам Bloomberg Intelligence, урегулирование судебных исков от имени жертв может стоить компании около 1 миллиарда долларов.

Boeing планирует сотрудничать с местными органами власти и некоммерческими организациями для создания фондов помощи. Общая сумма в среднем составляет около 289 000 долларов на жертву аварии, хотя сумма может быть намного меньше, если деньги будут выплачиваться всем заинтересованным сторонам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:26
Попова и Бубку обвиняют в коррупции
03:00
В Москве открывается школа отцов
02:50
В Колумбии сажают авакадо вместо коки
00:19
Культовый юмористический журнал Mad прекращает существование
23:19
Полярная лисица за 76 дней прибежала из Шпицбергена в Канаду
22:19
Volvo показала миру суперавто для армии
21:55
Юрисконсульт Кнессета: выборы не могут быть отменены
21:15
В Чехии резко вырос процент антисемитов
20:35
Сестра короля Иордании просит политубежище в Германии
20:10
Израильтяне купят энергетического гиганта
19:40
Медузы атаковали электростанцию Рутенберг
18:40
Эрдан посетил семью убитого Соломона Теко
18:27
Против Соломона Теко были возбуждены 14 уголовных дел
18:15
Дефицит бюджета вырос до 14 млрд шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus