Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах
Boeing Co. пообещала выплатить в течение нескольких лет 100 миллионов долларов семьям погибших или пострадавших в результате двух крушений лайнера 737 Max, в результате чего погибли 346 человек, и после чего последовали массовые судебные иски.
Компании предъявлено около 80 исков, из которых 46 – это иски от родственников погибших в авиакатастрофе 737 Max "Индонезийских авиалиний".
По оценкам Bloomberg Intelligence, урегулирование судебных исков от имени жертв может стоить компании около 1 миллиарда долларов.
Boeing планирует сотрудничать с местными органами власти и некоммерческими организациями для создания фондов помощи. Общая сумма в среднем составляет около 289 000 долларов на жертву аварии, хотя сумма может быть намного меньше, если деньги будут выплачиваться всем заинтересованным сторонам.