Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иранское государственное ТВ показало секретный репортаж | Фото:04.07 09:21   MIGnews.com

Иранское государственное ТВ проговорилось

Официальные лица Ирана в среду раскритиковали государственное телевидение страны за передачу о продаже нефти Китаю, что противоречит санкциям США, заявив, что репортаж идет "вразрез с национальными интересами".

Об этом информирует The Times of Israel.

Во вторник в эфире ток-шоу "Здравствуй, доброе утро" был показан репортаж о "Салине", танкере под иранским флагом, который, несмотря на санкции США, доставил 1 миллион баррелей сырой нефти в китайский порт Цзиньчжоу в конце июня.

"Это показывает, что санкции неэффективны, а продажа иранской нефти не блокируется", – сказал ведущий программы, демонстрируя, как он заявил, спутниковые фотографии танкера, стоящего у причала в китайском порту.

Государственная телекомпания сразу же попала под огонь критики местных СМИ, которые назвали передачу "подозрительной".

Между тем, полуофициальное информационное агентство ISNA процитировало главу МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа: "Это нанесет ущерб (иранским) национальным интересам. Слава Богу, я не смотрю телевизор".

Напомним, в прошлом году Вашингтон отказался от знакового соглашения о ядерной энергетике между Тегераном и мировыми державами, достигнутого в 2015 году, и ввел санкции в отношении нефтяного сектора Исламской Республикой, а также других отраслей экономики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера
16:30
Работница детского сада жестоко обращалась с детьми
15:08
Суд отбирает у Маслякова КВН
15:05
Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"
14:15
Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
13:45
Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
13:18
Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
13:10
Канаду потрясло мощное землетрясение
13:02
Два араба из Иерусалима запугали и изнасиловали женщину
12:51
Иран депортировал известную британскую певицу
12:39
Украина осталась беднейшей страной в Европе
12:38
Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
12:24
Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов
12:10
Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus