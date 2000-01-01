Иранское государственное ТВ проговорилось

Официальные лица Ирана в среду раскритиковали государственное телевидение страны за передачу о продаже нефти Китаю, что противоречит санкциям США, заявив, что репортаж идет "вразрез с национальными интересами".
Во вторник в эфире ток-шоу "Здравствуй, доброе утро" был показан репортаж о "Салине", танкере под иранским флагом, который, несмотря на санкции США, доставил 1 миллион баррелей сырой нефти в китайский порт Цзиньчжоу в конце июня.
"Это показывает, что санкции неэффективны, а продажа иранской нефти не блокируется", – сказал ведущий программы, демонстрируя, как он заявил, спутниковые фотографии танкера, стоящего у причала в китайском порту.
Государственная телекомпания сразу же попала под огонь критики местных СМИ, которые назвали передачу "подозрительной".
Между тем, полуофициальное информационное агентство ISNA процитировало главу МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа: "Это нанесет ущерб (иранским) национальным интересам. Слава Богу, я не смотрю телевизор".
Напомним, в прошлом году Вашингтон отказался от знакового соглашения о ядерной энергетике между Тегераном и мировыми державами, достигнутого в 2015 году, и ввел санкции в отношении нефтяного сектора Исламской Республикой, а также других отраслей экономики.