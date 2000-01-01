Израилю выдадут онлайн-наркоторговца

Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу защиты Амоса Дов Сильвера, который является главой крупнейшего в мире международного наркокартеля, на решение ГПУ о его экстрадиции в Израиль.
Гражданин с двойным гражданством разыскивается органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией.
Сообщается, что организация наладила массовый сбыт наркотиков благодаря мессенджерам и соцсетеям.
Несовершеннолетние были вовлечены в процесс приобретения и употребления наркотиков, а также участвовали в других преступлениях, совершенных преступной организацией", - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.