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Израилю выдадут главу онлайн-маркета наркотиков 04.07 08:36   MIGnews.com

Израилю выдадут онлайн-наркоторговца

Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу защиты Амоса Дов Сильвера, который является главой крупнейшего в мире международного наркокартеля, на решение ГПУ о его экстрадиции в Израиль.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией.

Сообщается, что организация наладила массовый сбыт наркотиков благодаря мессенджерам и соцсетеям.

Несовершеннолетние были вовлечены в процесс приобретения и употребления наркотиков, а также участвовали в других преступлениях, совершенных преступной организацией", - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.


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