Семья убитого подростка призвала прекратить протесты

Свою просьбу родственники погибшего 18-летнего парня объяснили тем, что нужно прекратить масштабные акции протеста, пока не пройдут дни траура.
"Мы просим всю молодежь и их родителей воздерживаться от провокаций и проявлять терпение", – попросили родственники Теко.
Израиль охватили массовые протесты после того, как полицейский застрелил подростка. Люди требовали справедливого наказания, а виновника в итоге посадили под домашний арест. По версии стрелка, он увидел на улице драку между молодыми людьми и попытался их разнять, когда в него начали кидаться камнями. В ответ правоохранитель выстрелил и убил одного из них.
Свидетель же происшествия утверждал, что никакой стычки между подростками не было. Он видел, как Теко спорил с копом, в результате чего получил пулю. В связи с этим по всему Израилю прошли акции протеста, из-за которых уже пострадали больше 100 демонстрантов.