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Семья убитого подростка призвали прекратить протесты | Фото: MIGnews.com04.07 08:18   MIGnews.com

Семья убитого подростка призвала прекратить протесты

Семья убитого подростка Соломона Теко призвала "всех молодых людей и их родителей избегать любых провокаций и вести себя сдержанно.

Об этом сообщает авторитетное издание Ynet.

Свою просьбу родственники погибшего 18-летнего парня объяснили тем, что нужно прекратить масштабные акции протеста, пока не пройдут дни траура.

"Мы просим всю молодежь и их родителей воздерживаться от провокаций и проявлять терпение", – попросили родственники Теко.

Израиль охватили массовые протесты после того, как полицейский застрелил подростка. Люди требовали справедливого наказания, а виновника в итоге посадили под домашний арест. По версии стрелка, он увидел на улице драку между молодыми людьми и попытался их разнять, когда в него начали кидаться камнями. В ответ правоохранитель выстрелил и убил одного из них.



Свидетель же происшествия утверждал, что никакой стычки между подростками не было. Он видел, как Теко спорил с копом, в результате чего получил пулю. В связи с этим по всему Израилю прошли акции протеста, из-за которых уже пострадали больше 100 демонстрантов.


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