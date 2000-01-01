04.07 20:35 MIGnews.com

Сестра короля Иордании просит политубежище в Германии

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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, сестра короля Иордании Абдаллы и шестая жена шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, бежала из Дубая и в настоящее время ищет политическое убежище в Германии. Женщина утверждает, что она подверглась насилию.У принцессы Хайи, которой 45 лет, и Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, которому 70 лет, два ребенка — Зайид (7 лет) и Аль-Джалила (11 лет). По данным The Daily Beast, Хайя увезла детей с собой в Германию.“Меня больше не волнует, жива ты или мертва, тебя больше нет места в моей жизни, иди к человеку, который тебя интересует”, — написал шейх. Он проявил безразличие к побегу своей жены, но сказал, что сделает все, чтобы вернуть своих детей.Король Абдалла воздержался от комментариев по этому поводу, поскольку отношения между Иорданией и государствами Персидского залива напряженные. Любой комментарий может навредить статусу 200 000 иорданцев, которые в настоящее время работают в ОАЭ, а также повлиять на финансовую помощь, которую ОАЭ оказывает Иордании, сообщает Haaretz.Отношения между Иорданией и саудитами уже напряжены из-за сообщения о том, что саудовцы стремятся отменить свое попечительство над святыми местами Иерусалима.