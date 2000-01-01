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Медузы атаковали электростанцию Рутенберг 04.07 19:40   MIGnews.com

Медузы атаковали электростанцию Рутенберг

Вечером в среду сотрудникам Israeli Electric Company на электростанции “Рутенберг” (Ашкелон) пришлось иметь дело с тысячами медуз, которые проникли на станцию вместе с морской водой, как сообщает The Jerusalem Post.

Из-за нашествия медуз на станции может быть нарушен производственный цикл.

Они накапливаются в фильтрах электростанции, которые как раз предназначены для того, чтобы помешать им блокировать операционные системы, и затем попадают в специальные цистерны.



Благодаря этому возможна регулярная работа блока питания на электростанциях. На прибрежных электростанциях Israeli Electric Company морская вода используется для охлаждения энергосистем.


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