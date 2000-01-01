Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
Власти Гибралтара заявили в четверг, что британские королевские морские пехотинцы в Гибралтаре задержали супертанкер, подозреваемый в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, пишет Reuters.
В заявлении правительства говорится, что есть основания полагать, что Grace-1 перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Banyas в Сирии.
Согласно информации Refinitiv Eikon, если груз будет подтвержден как иранская нефть, его попытка доставки в Сирию также может быть расценена как нарушение санкций Вашингтона в отношении экспорта иранской нефти.
"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью компании, на которую распространяются санкции Европейского Союза против Сирии, – сказал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. – С моего согласия наши портовые и правоохранительные органы обратились к Королевской морской пехоте за помощью в проведении этой операции".
В среду правительство опубликовало постановление о применении санкций против судна и его груза.