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Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре | Фото:04.07 13:18   MIGnews.com

Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре

Власти Гибралтара заявили в четверг, что британские королевские морские пехотинцы в Гибралтаре задержали супертанкер, подозреваемый в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, пишет Reuters.

В заявлении правительства говорится, что есть основания полагать, что Grace-1 перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Banyas в Сирии.

Согласно информации Refinitiv Eikon, если груз будет подтвержден как иранская нефть, его попытка доставки в Сирию также может быть расценена как нарушение санкций Вашингтона в отношении экспорта иранской нефти.

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью компании, на которую распространяются санкции Европейского Союза против Сирии, – сказал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. – С моего согласия наши портовые и правоохранительные органы обратились к Королевской морской пехоте за помощью в проведении этой операции".

В среду правительство опубликовало постановление о применении санкций против судна и его груза.


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