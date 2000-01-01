Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Эфиопскакя община в ярости от `белых СМИ` | Фото: MIGnews.com04.07 15:05   MIGnews.com

Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"

Израильтяне эфиопского происхождения возмущены подачей "белыми СМИ" информации по поводу массовых протестов, охвативших страну после убийства подростка Соломона Теко полицейским.

Демонстранты недовольны, что средства массовой информации работают рука об руку с правоохранителями, описывая акции, как насильственные, и даже употребляют слово "анархия", передает Haaretz.

Протестующие утверждают, что вышли на улицы из-за расизма со стороны полиции против темнокожих в Израиле. Причем подобные акции со стороны эфиопской общины в последние годы устраивались неоднократно из-за насильственных действий по отношению к гражданам.

Во время нынешней волны протестов многие писали о недоверии к средствам массовой информации, которые также называют "белыми". В частности, многих возмутила риторика репортеров по отношению к демонстрантам, и употребление ими слов "насилие", "гнев", "злость".

Также вопросы вызвал тот факт, что много внимания уделялось пробкам, вызванных протестами, будто это главная тема дня. Демонстранты требуют, чтобы полиция полностью искоренила расизм в своих рядах и прекратила защищать насилие.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера
16:30
Работница детского сада жестоко обращалась с детьми
15:08
Суд отбирает у Маслякова КВН
14:15
Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
13:45
Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
13:18
Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
13:10
Канаду потрясло мощное землетрясение
13:02
Два араба из Иерусалима запугали и изнасиловали женщину
12:51
Иран депортировал известную британскую певицу
12:39
Украина осталась беднейшей страной в Европе
12:38
Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
12:24
Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов
12:10
Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло
11:45
Северная Корея освободила австралийского студента
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus