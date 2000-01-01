04.07 15:05 MIGnews.com

Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"

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Израильтяне эфиопского происхождения возмущены подачей "белыми СМИ" информации по поводу массовых протестов, охвативших страну после убийства подростка Соломона Теко полицейским.Демонстранты недовольны, что средства массовой информации работают рука об руку с правоохранителями, описывая акции, как насильственные, и даже употребляют слово "анархия", передает Haaretz.Протестующие утверждают, что вышли на улицы из-за расизма со стороны полиции против темнокожих в Израиле. Причем подобные акции со стороны эфиопской общины в последние годы устраивались неоднократно из-за насильственных действий по отношению к гражданам.Во время нынешней волны протестов многие писали о недоверии к средствам массовой информации, которые также называют "белыми". В частности, многих возмутила риторика репортеров по отношению к демонстрантам, и употребление ими слов "насилие", "гнев", "злость".Также вопросы вызвал тот факт, что много внимания уделялось пробкам, вызванных протестами, будто это главная тема дня. Демонстранты требуют, чтобы полиция полностью искоренила расизм в своих рядах и прекратила защищать насилие.